بعد مرور 30 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر علي لقاء الزمالك والاتحاد .. وطرد "عبد المجيد"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:29 مساءً - 30 دقيقة مرت من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري حيث سيطر التعادل السلبى علي المبارة المقامة حاليا بينهما ، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت أول ربع ساعة احتساب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للاتحاد، إلا أن تقنية الفيديو استدعت الحكم الذى لغى قراره بعد رؤية اللقطة التي أثبتت عدم لمس حسام عبد المجيد الكرة بيده.

وفي الدقيقة 20 ، أشهر ابراهيم نور الدين حكم اللقاء ، الكارت الأحمر لحسام عبد المجيد مدافع الزمالك ، بعد عرقلة لاعب الاتحاد السكندري ومنع فرصة محققة للفريق المنافس .

وفي الدقيقة 27، هدد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مرمي الاتحاد السكندري بتسديدة قوية كادت ان تسكن شباك محمد عبد المنصف حارس مرمي زعيم الثغر .

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف أسامة نبيه وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما" وعمر السعيد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبد الله نصيب.

الوسط: خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، ساليفو مورو، مروان عطية، إبراهيم حسن.

الهجوم: مابولولو.

يدخل الزمالك بطل الدورى المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 31 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 26، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في مثلها وخسر 13.