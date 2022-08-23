شبكة تليفزيون الحياة تنفرد بالعرض الحصري لحفل سلطان المداحين ياسين التهامي بـ محكى القلعة الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:29 مساءً - تنفرد شبكة تليفزيون الحياة بعرض حفل سلطان المداحين الشيخ ياسين التهامي بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

ويقدم الشيخ ياسين التهامي خلال حفل الليلة باقة من أهم وأشهر القصائد الصوفية التي اعتاد أن يمتع به جمهوره خلال مسيرته في مجال الإنشاد.

وخلال الأيام الماضية قدّم العديد من نجوم الطرب والغناء على رأسهم علي الحجار، مدحت صالح، أحمد جمال، حفلات متألقة تضمنت العديد من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا مع جمهور محكى القعلة.

وبدأت فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس، على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان القلعة، كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، وعدد من الفنانين منهم، علي الحجار، نوال الزغبي، مدحت صالح، مصطفى حجاج، وغيرها بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته