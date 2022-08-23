من مدرجات استاد القاهرة.. جمهور الزمالك يؤازر فريقه أمام الاتحاد السكندرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:26 مساءً - حرص جمهور الزمالك على مؤازرة فريقه فى ليلة الاحتفال بدرع الدورى أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين بعد قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتعالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف أسامة نبيه وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما" وعمر السعيد.