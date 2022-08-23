تعامد الشمس فى قداس عيد العذراء فى كنيسة صهرجت الكبرى

جدة - نرمين السيد - صلى القداس الإلهى بمناسبة عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد مار جرجس الأثرية فى قرية صهرجت الكبرى بميت غمر.

وتعامدت الشمس أثناء القداس على المذبح الذى يحمل اسم السيدة العذراء بالكنيسة، حيث يأتى التصميم المعمارى للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة يحدث فى ثلاث مناسبات كنسية وهى:

- عيد الملاك ميخائيل 12 بؤونة / 19 يونيو على مذبح الملاك القبلى.

- عيد الشهيد مار جرجس فى 16 أبيب / 23 يوليو، "نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة فى عهد البابا غبريال الـ 88 فى القرن الـ 15" على مذبح الشهيد مار جرجس الرئيسى.

- عيد السيدة العذراء فى 16 مسرى / 22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحرى.