خطوات تسجيل شقة فى الشهر العقارى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تتمثل خطوات تسجيل شقة فى الشهر العقارى، من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر فى الشهر العقارى أو يذهب المشترى عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل، وتتمثل خطوات تسجيل الوحدة بالشهر العقارى وفقا للقانون 114 لسنة 1946.





ويوضح الإنفوجراف التالى خطوات تسجيل شقة بالشهر العقارى:

وتم إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وكذلك يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى كبطاقات الائتمان، كما تم إطلاق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد فى يوليو 2020.

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