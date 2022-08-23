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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أن العقوبات التى أقرها القانون تمثلت فى غرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وتطبق على كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة.
كما تطبق على من فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة، كما تطبق على من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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