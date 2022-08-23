عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أن العقوبات التى أقرها القانون تمثلت فى غرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وتطبق على كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة.

كما تطبق على من فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة، كما تطبق على من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لها.