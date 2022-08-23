تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى بدمياط

جدة - نرمين السيد - وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى، وذلك للعام الدراسى 2023/2022 وذلك بعدد من المدارس وفقًا للجداول المرفقة.





وفى هذا السياق، أشار الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه تم تعديل تنسيق القبول وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية حتى يتمكن الطلاب الحاصلين على مجموع 140 حتى 150 درجة من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى.

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