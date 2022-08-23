محافظ مطروح: انطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "شعيب"، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق هذه المبادرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وأوضح أن التتفيذ يتم تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطنى للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، وذلك ضمن جهود الدولة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين فى الحفاظ على المناخ والبيئة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 مع تحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بدءًا من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر 2022، على الرابط http://www.sgg.eg، مؤكدًا أهمية التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة المعنية بما تستهدفه المبادرة من مشروعات مختلفة المستويات وتضم 6 فئات هى المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وتابع أنه ستتم المنافسة بين المحافظات لاختيار 18 مشروعًا مع حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ الذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر القادم، لافتًا إلى أن اختيار المشروعات الفائزة سيكون مقرونًا بمعايير متعددة، أولها أن تكون مشروعات خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة.