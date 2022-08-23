بقفازات الملاكمة .. وصول لاعبو الزمالك لاستاد القاهرة .. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 07:27 مساءً - وصل لاعبو الزمالك إلى استاد القاهرة وهم يرتدون قفازات الملاكمة، في احتفال خاص منهم بحصد لقب الدوري المصري بشكل رسمي، استعدادًا للاحتفال به داخل أرضية الملعب.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتعالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد "زيزو" خط الهجوم :سيف الدين الجزيري ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف أسامة نبيه وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما" وعمر السعيد. أصبح احتفال أيقوني، ولكن تذكروا أن الملاكمة أيضاً لا تعترف إلا بالمنافسة الشريفة. أحمد صلاح