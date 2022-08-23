تتناسب مع الخطة الزمنية.. التعليم تعلن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 07:27 مساءً - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك والاستماع لآراء السادة المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة المناهج بكليات التربية.