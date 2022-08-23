وزيرة البيئة تلتقى سفير استراليا بالقاهرة فى زيارة وداع لانتهاء فترة عمله...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 06:28 مساءً - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، السيد جلين مايلز سفير استراليا بالقاهرة في زيارة وداع حيث ستنتهي فترة عمله في مصر قريبا، وذلك في مقر وزارة البيئة في الفسطاط. وقد حضر اللقاء من الجانب الاسترالي، السيد ريان وايت سكيرتير أول في سفارة استراليا في مصر والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقات الدولية.

وقد أعربت الوزيرة عن تمنياتها للسيد مايلز بدوام التوفيق في مهامه المستقبلية، كما أكدت أن الوزارة تبذل قصارى جهودها للتحضير لمؤتمر أطراف التغيرات المناخية cop27 المزمع عقده في شهر نوفمبر في شرم الشيخ. وأبرزت أن مدينة شرم الشيخ تتحول إلى مدينة صديقة للبيئة باستخدان وسائل النقل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما أنها تنتهج مبدأ السياحة الخضراء والمناطق الخضراء.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ترحب بكافة المقترحات من جميع الشركاء لدعم قمة المناخ. وشددت على أهمية دور المجتمع المدني وشركاء التنمية ، لا سيما في القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي.

وأكدت الوزيرة أن مصر انتهت من وضع استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي لعام ٢٠٥٠ ، والمساهمات المحددة وطنيا حتى ٢٠٣٠. كما أبرزت أن هناك ثلاثة مستويات للأولويات منبثقة من الاستراتيجية و المساهمات المحددة وطنيا: يتعلق المستوى الأول بعلاقة الغذاء والماء والطاقة (تسمى نوفي)، أما المستوى الثاني فيتعلق بالنقل، أما المستوى الثالث فيتعلق بخفض الانبعاثات من قطاع النفط والغاز.

من جانبه، هنأ السفير الاسترالى الوزيرة على تجديد الثقة في وزارة البيئة، وعلى التطوير والتقدم الحادث خاصة على مستوى الطاقة. كما أكد على أن أوروبا تعمل على التخلي عن الغاز الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا وأنها تتحول إلى الطاقة الخضراء. أضاف السفير أنه لن يتمكن من حضور مؤتمر المناخ ولكن هناك وفد كبير من استراليا سيحضر فعاليات هذا المؤتمر.

أكدت الوزيرة للسفير خلال اللقاء أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر يحتوي على جميع المعلومات مثل حجز الإقامة والاحتياطات الطبية وأيام النقاشات المواضيعية المتعلقة ببرنامج الرئاسة خلال المؤتمر. كما أكدت على أنه بنهاية شهر سبتمبر سيكون هناك بوابة إلكترونية خاصة بكل طلبات الدول وبزيارات ورحلات الوفود المشاركة إلى أي من المناطق السياحية في شرم الشيخ.

أضافت الوزيرة أنه سيكون هناك محطات حجز واستخدام الدراجات الهوائية والمركبات الكهربية خلال المؤتمر وذلك من خلال تطبيق للهاتف المحمول لشرح كل ما يتعلق برحلة المشاركين.