وزير التعليم العالى يتفقد كليات جامعة النهضة ببنى سويف

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وكان فى استقبالهم الدكتورحسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومن قيادات الوزارة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وتفقد وزير التعليم العالى، كلية العلاج الطبيعى بالجامعة والمعامل التابعة لها ومنها: معمل التحليل الحركى، والذى يعد الثانى من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، مشيدا بالتجهيزات المعملية المتطورة داخل الكلية، والمستوى التعليمى المتميز الذى تقدمه الكلية لطلابها.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى تميز التجهيزات العلمية بجامعة النهضة، والذى يعكس الدور الكبير الذى تؤديه الجامعات الخاصة فى خدمة التعليم العالى فى مصر.
وخلال جولته التفقدية، التقى وزير التعليم العالى بطلاب كلية الطب البشرى، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال فترة دراستهم الجامعية، وكذا حياتهم المهنية والعملية؛ للوصول إلى أعلى مراتب النجاح.
ومن جانبه، أشار محافظ بنى سويف إلى أن زيارة وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمحافظة بنى سويف تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد، وخاصة محافظة بنى سويف التى تشهد تطورا ملحوظا على مستوى خدمات التعليم العالى المختلفة.
وأضاف المهندس محمد الرشيدى أن جامعة النهضة تعمل بشكل دائم على تطوير إمكاناتها الأكاديمية والعملية بشكل دورى؛ لتواكب أحدث ما توصل إليه العالم المتقدم فى الخدمات التعليمية؛ لتخريج طلاب قادرين على المساهمة فى خطط التنمية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ومن جانبه، قدم الدكتور حسام الملاحى التهنئة للدكتور أيمن عاشور؛ لتوليه حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، مثمنا جهوده المتميزة خلال فترة توليه منصب نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات.
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