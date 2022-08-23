عاجل.. قرار مهم من «تعليم الجيزة» بشأن طلاب المدارس الرسمية للغات

ومن المقرر لم شمل الأسرة من خلال تنفيذ الآتى:
- الطلاب الذين لديهم أخوة فى محيط السكن ولهم أخوة فى مدرس متابعدة، يمكن عمل نقل بالبدل مع طلاب فى مدارس أخرى فيما بينهم فى نفس الصف، وذلك دون الإخلال بمبدأ الكثافة (60 تلميذا فى المدارس الرسمية للغات، و40 تلميذا فى المدارس الرسمية المتميزة للغات).
ووجه مدير المديرية بتقديم الطلبات بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، اعتبارا من 17 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوع، ومن ثم فحص الطلبات من خلال لجنة التجريبيات بالإدارة، وذلك للم شمل الأسرة.
ويجرى التحويل تحت إشراف مدير عام الإدارة التعليمية، وطبقا للقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بالضوابط التالية: من له أخوة بالمدرسة، القرب من محل السكن.
يأتى هذا بناء على موافقة أحمد راشد، محافظ الجيزة، نظرا للظروف الاقتصادية وترشيدا للنفقات ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.
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