وزير التعليم العالى يتفقد جامعة بنى سويف الأهلية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الثلاثاء، جامعة بنى سويف الأهلية، برفقة محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.





وشارك فى الزيارة، الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والتنفيذية بمقر الجامعة بمحافظة بنى سويف.

وأشاد وزير التعليم العالى، بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التى تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة، موجها بضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة، كما تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، استعدادا لبدء الدراسة بالعام الجامعى الجديد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة بنى سويف الأهلية تبدأ الدراسة بها العام الدراسى 2022 - 2023، وتطرح العديد من البرامج الدراسية المتميزة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج (طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية العلاج الطبيعى برنامج (العلاج الطبيعى)، وتقدم كلية الهندسة برامج (الطاقة الجديدة والمستدامة، والتصميم المعمارى والعمارة الرقمية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى برامج (الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وهندسة الأمن السيبرانى، والمعلوماتية الطبية)، وتقدم كلية العلوم برنامج (علوم المواد وتكنولوجيا النانو)، وتقدم كلية الإعلام برنامج (الإنتاج التليفزيونى والسينمائى)، وتقدم كلية التجارة برنامج (نظم ومعلومات الأعمال)، وتقدم كلية الآداب برامج (علم النفس الإكلينيكى، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات)، وتقدم كلية التمريض برنامج (التمريض)، وتقدم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء برنامج (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).

وتقع جامعة بنى سويف الأهلية على مساحة 42 فدانا، وتضم الجامعة عددا من المبانى الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، الهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم متميز، وتوفير التجهيزات المناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.