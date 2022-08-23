محافظ المنيا: القيادة السياسية قدمت دعما غير مسبوق لأهالى الصعيد

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جدة - نرمين السيد - وناقش المحافظ عددا من الموضوعات أهمها سير العمل داخل المدرسة القومية، والتى تشرف عليها هيئة المعاهد القومية التعليمية، مشيرا إلى دور هيئة المعاهد القومية فى متابعة سير النظام الدراسى بالشكل الأمثل فى المدارس التابعة للهيئة، وبما يتواكب مع خطة الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية.
وأكد محافظ المنيا، أن القيادة السياسية، قدمت دعما غير مسبوق لأهالى الصعيد، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى ستغير من شكل الريف المصرى، مشيرا إلى أن قطاع التعليم فى المنيا يشهد طفرة كبيرة، حيث تم إنشاء 436 مدرسة تضم 5996 فصلا دراسيا منذ عام 2014.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية عن خالص شكره وتقديره للسيد محافظ المنيا، مشيدا بالطفرة التنموية التى شهدتها المحافظة مؤخرا فى كافة المجالات، وأهمها القطاع التعليمى، وتوفير المناخ الدراسى المناسب للطلاب فى كافة المراحل التعليمية.
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