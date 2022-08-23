تدور محاور الدورة حول مفهوم الأسرة وأهدافها، وسبل تكوينها بشكل سليم، ووجود الأسرة كضرورة دينية ومجتمعية.
وشكل العلاقة الصحيح بين الرجل والمرأة الأجنبيين واقعيا و إلكترونيا، فضلًا عن ضوابط علاقة الرجل بالمرأة، والحب قبل الزواج، وأثر المشاعر على الاختيار، وأهم معايير اختيار شريك الحياة، وفن التعامل بين الزوجين، وكيفية إدارة الخلاف الأسرى.
وتهدف الدورات إلى التعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، كما تراعى فى محاورها الأبعاد كافة، التى أعدها علماء متخصصون، وفى نهاية الدورة يتسلم المتدربون شهادات حضور معتمدة من الأزهر الشريف.
وأتاح المركز لراغبى الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.
يذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التى ينفذها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، تنعقد فعالياتها بشكل دورى فى مقره بمشيخة الأزهر الشريف ومقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «العالمى للفتوى» يعقد دورة جديدة لتدريب المقبلين على الزواج فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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