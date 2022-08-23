جدة - نرمين السيد - صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، على 12 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة رأس سدر "نموذج 10" وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مدينة رأس سدر، على حمادة، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم - أن ذلك الإجراء جاء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن. وأوضح البيان أن المحافظ وجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق على قرارات التصالح لأهالى محافظة جنوب سيناء، واستصدار قرارات تصالح لها، تخفيفًا عن كاهل المواطنين بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يصدّق على 12 حالة تصالح فى مخالفات البناء برأس سدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.