جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، عشية تذكار نياحة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، الذى تحتفل به الكنيسة القبطية فى 15 مسرى من كل عام، بكنيسة السيدة العذراء فى مهمشة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مارتيروس يرأس الاحتفال بعيد حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.