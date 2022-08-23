أسوان: البدء فى مشروع تطوير منطقة «الطابية» التاريخية لتحويلها لمقصد سياحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمحيط منطقة الطابية التاريخية، يرافقه مسئولو الجهات المختصة.

واستمع المحافظ لمخطط مشروع التطوير والتجميل المقترح للمنطقة من مسئولى إدارة المشروعات، والذى سيتم تنفيذه على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى توسعة شارع شرق البندر ليضم أكثر من حارة مرورية من ناحية السور الغربى بعمق 11 مترا، بجانب توسعة شارع الشواربى الجديد من ناحية السور القبلى بعمق 11 مترا، بالإضافة إلى تنفيذ نفس المخطط بالشوارع الخلفية مع فتح محور مرورى جديد، وخلق ساحات انتظار مخططة للقضاء على الاختناق المرورى بشوارع الشنقراب والحدادين وبشير بيك بوسط المدينة، يلحق بها دورات مياه عمومية حضارية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستتم من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وتجميل وتشجير "اللاند سكيب" لربوة الطابية لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءة وبرجولات ومشايات ودار مناسبات.

وأعطى المحافظ توجيهاته لدراسة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد السوق التجارى القديم بمدينة أسوان، وتحويله إلى مول تجارى وسكنى وترفيهى تتوافر فيه جميع الخدمات مع تأمينه ضد الحرائق للقضاء على العشوائية، مع توسعة شارع الحدادين كمحرر مرورى حيوى لوسط المدينة.

وقرر محافظ أسوان تشكيل لجنة لمعاينة مبنى جمعية النهضة النسائية، ومدى مخالفته لخط التنظيم، وحجم الأنشطة التى تقوم بها الجمعية لخدمة أهالى المنطقة، مع تشكيل لجنة أثرية دينية لمعاينة أحد مقامات الأولياء الصالحين لدراسة مدى إمكانية نقله لموقع أخر لاعتراضه أعمال التطوير.

وتابع محافظ أسوان انتظام آلية طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة فى يومها الأول، والتى تتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

على صعيد آخر.. قالت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى، إنه تم تنظيم ندوة توعوية بقرى الرتاج بمركز ومدينة إدفو، بجانب تنظيم ندوة أخرى بعزبة الواحى بمركز كوم أمبو، ضمن فعاليات مبادرة (لتسكنوا إليها)، والتى أطلقها الأزهر الشريف، لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل الأسرة وخاصة الشباب المقبل على الزواج.

وأوضحت مقررة فرع المجلس، فى تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الندوات شارك فيها نخبة متميزة من علماء ومشايخ الأزهر، وبحضور 150 سيدة وفتاة، مشيرة إلى أنه تم تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية، ومنها موضوع المغالاة فى المهور وتجهيزات الزواج، بالإضافة إلى موضوع الزواج المبكر، وطرق اختيار الزوج والشريك المناسب، علاوة على مناقشة آليات وأساليب الاقتصاد، والترشيد فى الاستهلاك فى مختلف مناحى الحياة وخاصة فى مجال الطاقة الكهربية.

وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع جماهيرى مع أهالى قرية البصالى بمركز كوم أمبو، بحضور ممثلى مؤسسة "أم حبيبة" من أجل بحث ومناقشة أوجه الدعم ودور المشاركة المجتمعية الفعالة لتلبية الاحتياجات والمطالب الخاصة بأهالى القرية، ومنها تشغيل مشروع لجمع القمامة والمخلفات ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف، وماكينة صرف بريدية لخدمة الأهالى والمواطنين وخاصة كبار السن بالشكل المطلوب.

فى سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسوان من القبض على عاطل بحوزته كمية كبير من المواد المخدرة "الحشيش " بقرية الكافور.

وكانت معلومات وصلت إلى وكيل إدارة مكافحة المخدرات بأسوان الرائد محمود عبد الحميد تفيد بحيازة عاطل بقرية الكافور كمية كبير من المخدرات، على الفور قام النقيب عمرو أبو النصر من مباحث كوم أمبو من مداهمة منزل العاطل وبالتفتيش عثر على 5 فروشات من الحشيش و60 قرص تاموا، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.