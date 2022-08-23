إقبال ملحوظ من طلاب الثانوية العامة للتسجيل بجامعة المنصورة الأهلية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وشهدت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، إقبالا ملحوظا من طلاب الثانوية العامة الراغبين فى التقدم لجامعة المنصورة الأهلية. وذكرت جامعة المنصورة - فى بيان اليوم - أنه تم تجهيز معامل إلكترونية بكلية التربية مزودة بكافة التجهيزات والمسئولين للمساعدة وتيسير التقدم لجامعة المنصورة الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022 وفقا للحد الأدنى للتقدم لكل كلية بالتنسيق فيمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى:https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، وبمجرد أن يتمكن الطلاب من خلال رقم الجلوس فى الثانوية العامة، والرقم السرى على استمارة الثانوية العامة، يجد أن خدمات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة وبجوارها كلمة "التسجيل مفتوح". يذكر أن جامعة المنصورة الأهلية هى أول جامعة أهلية تنبثق من جامعة حكومية وتتبع جامعة المنصورة العريقة و تقع جامعة المنصورة الأهلية على الطريق الدولى الساحلى بمنطقة 15 مايو السكنية بمدينة جمصة وتبعد عن مدينة المنصورة حوالى 40 دقيقة فقط. وتضم تخصصات "كليات الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة برنامج فارم، والهندسة تخصصات "هندسة الذكاء الاصطناعى، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد".

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