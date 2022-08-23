محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة 97.7%

جدة - نرمين السيد - اعتمد عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية والتعليم المهنى بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.





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