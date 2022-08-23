وزير التعليم العالى يفتتح معهد علوم صحية ومعهد تكنولوجى للتمريض ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية والمعهد التكنولوجى للتمريض، بمجمع المعاهد العليا ببنى سويف.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، والدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، ونادر نسيم رئيس مجلس إدارة مجمع المعاهد العليا ببنى سويف، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات محافظة بنى سويف.

وخلال فعاليات الافتتاح، أشاد وزير التعليم العالى، بمستوى التجهيزات الفنية والعملية داخل المعاهد، مشيرا إلى أنها تمثل إضافة للبنية التعليمية المتميزة لمحافظة بنى سويف.

ومن جانبه، أكد النائب نادر نسيم أهمية المعاهد التى افتتحها وزير التعليم العالى؛ لإسهامها فى تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا، مؤكدا اهتمام الدولة بالتعليم الفنى وبقطاع المعاهد العليا كأحد مصادر إعداد الكوادر؛ لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة فى تخصصات التمريض والعلوم الصحية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن المعهد التكنولوجى للتمريض بمجمع المعاهد العليا ببنى سويف يضم أربعة معامل فنية متخصصة لتدريب الطلاب على الرعاية الصحية الدقيقة فى مجالات الطواريء والحوادث إلى جانب تمريض الأطفال حديثى الولادة، كما يوفر للطلاب التدريب داخل المستشفيات الجامعية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية يضم ثلاث شعب، وهى: شعبة تقنية المختبرات الطبية، وشعبة البصريات وعلوم الرؤى، وشعبة تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية للأسنان.