صحة الشرقية: تنفيذ القافلة الطبية المجانية لعلاج الأورام بمستشفى فاقوس

جدة - نرمين السيد - فى إطار رؤية القيادة السياسية بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، تم تنفيذ القافلة الطبية المجانية التطوعية لعلاج الأورام، والتى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتعاون مع أطباء جامعة الزقازيق برئاسة الأستاذ الدكتور علاء خليل أستاذ جراحة الأورام بمستشفى الزقازيق الجامعى، والفريق المساعد من جامعة الزقازيق، متضمنا الدكتور عادل العوضى مدرس الجراحه العامه وجراحة الأورام، والدكتور أشرف عشرى مدرس الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتور محمود ثروت طبيب مقيم الجراحة العامة، وبالتنسيق مع إدارة مستشفى فاقوس النموذجى، وذلك اليوم الثلاثاء، بمستشفى فاقوس النموذجى.





يذكر أنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى فى تخصص جراحة الأورام، وعمل الأشعات اللازمة لعدد ١٥ مريض بالمستشفى، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبى عليهم ٥٢ مريض، وتحويل ٣٢ حالة لاستكمال إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، كما تم تحويل ٤ حالات طارئة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات جامعة الزقازيق من خلال الأطباء المشاركين فى القافلة، حيث تم تشخيص أحدها بورم فى العصب الثامن، وحالتين بورم فى الثدى، وحالة لأخذ عينه من الشفاه وإرسالها للتحليل الباثولوجى. وأشاد فريق أطباء الجامعة بمستوى أداء العمل بالمستشفى، والتجهيزات الطبية المتوافرة، وحسن الإستعداد وتنظيم القافلة، واعدين بتكرار هذه القوافل لخدمة المرضى والمواطنين. كما تقدم وكيل المديرية بالشكر لجميع القائمين على هذا العمل من أساتذة الجامعة، ومدير المستشفى وفريق العمل بها، والمكتب الإعلامى بالمديرية القائم بتنسيق القافلة، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

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