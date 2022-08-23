انت الان تتابع خبر أسعار الأرز اليوم.. الكيلو هينخفض بقوة من 20 لـ 9 جنيه استنوا شوية واشتروا والان مع التفاصيل

أسعار الأرز اليوم وموعد انخفاضه

رياض - احمد صلاح - انخفضت بقوة أسعار الأرز اليوم، حيث أن سعر الطن في السوق سجل 750 جنيهاً وهو عريض الحبة، ويباع في السوق المصري حالياً 10250 جنيهاً، وهذا بحسب ما أعلنت عنه شعبة الأرز داخل غرفة صناعة الحبوب.

وتشهد أسعار الأرز حالة من التراجع الدائم مع توريد محصور الأرز الشهر الفائت، ويوجد أيضاً 150 نقطة في 7 محافظات تقوم بزراعة الأرز تتسلم الإنتاج نفسه من الفلاحين، وتصل أسعاره بين 15 لـ 16 جنيهاً للمستهلك ويتراوح متوسط سعر الطن الشعير بـ 11 ألف جنيه.

وأرجح عدد من التجار تراجع الأسعار بدءاً من شهر سبتمبر القادم، وذلك مع كثافة توريد المحصول الجديد ليسجل 8 أو 9 جنيهات، وذلك بالمقارنة بما هو عليه 17 جنيهاً للكيلو.

أسباب تراجع أسعار الأرز

وجاءت أسباب تراجع أسعار الأرز في الفترة القادمة إلى 3 عوامل أهمها زيادة المعروض منه، وهذا يكون بعد بدء الحصاد، وبجانب الكميات المخزنة من العام الماضي ووصول شحنة أرز مستوردة من الهند، والحصاد الجديد سوف يجبر الكل على تخفيض أسعاره، والمعروض سوف يفوق الطلب في شهر سبتمبر القادم.