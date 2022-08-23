حقيقة صرف دعم 2500 جنيه للمواطنين.. التموين بتحذركم من الرابط المزيف

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حقيقة صرف دعم 2500 جنيه للمواطنين تكشفها التموين

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالكشف عن حقيقة صرف دعم 2500 جنيه للمواطنين، وذلك ما انتشر كثيراً على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتوفيرها عن طريق التسجيل من خلال رابط إلكتروني.

وقال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات أنه لا صحة لما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقوم وزارة التموين بإصدار أي تصريحات بخصوص هذا الشأن نهائياً، والتأكيد على أنها مجرد شائعات مغرضة لا يوجد لها أي أساس من الصحة وتريد أن تخلق جدل بين المواطنين وتستغل بياناتهم.

وحذر كل المواطنين من الدخول على هذا الرابط المنتشر مع هذه الشائعة، وقال “هذه الروابط الغرض الأساسي منها استغلال بيانات المواطنين بشكل خاطئ ونحذركم من الدخول عليها”.