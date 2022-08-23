انت الان تتابع خبر غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية.. هتوصل لـ 100 جنيه روحوا جددوا بسرعة والان مع التفاصيل

غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية لكل مواطن

رياض - احمد صلاح - ينقب العديد من الأشخاص عن غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية، ولذلك لابد من تجديدها فور انتهائها للعديد من الأسباب المختلفة، ويتم إصدارها من خلال مكاتب السجلات المدنية التي تتبع قطاع الأحوال المدنية لوزارة الداخلية.

ويعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذي لا يتخطى 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وأيضاً يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه.

سن إصدار البطاقة الشخصية 15 عام بدلاً من 16

وأعلنت الحكومة أنه تم تعديل السن القانوني لتقديم طلب الحصول على البطاقة الشخصية 15 عام بدلاً من 16 عام، وهذا يكون أثناء 6 أشهر من تاريخ الوصول لهذا السن، ولابد على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب لتجديدها خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.