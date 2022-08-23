عاجل رسمياً.. تعديل منهج 4 ابتدائي ليناسب عدد أيام الدراسة.. التعليم توضح التفاصيل

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وزارة التعليم تكشف تعديل منهج 4 ابتدائي ليناسب عدد أيام الدراسة

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعديل منهج 4 ابتدائي ليناسب عدد أيام الدراسة، وتعد من أبرز القرارات التي اتخذتها الوزارة حالياً، وذلك حتى يتم التخفيف عن كل الطلاب.

وكشفت وزارة التعليم انه جاري إجراء العديد من التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك حتى تتلاءم مع الخطة الزمنية، وهذا بما لا يخل بتحقيق النواتج الخاصة بالتعلم، وهذا يكون بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، والتأكيد على أنه سوف يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا في ظل ما نتج عن تقويم منهج الصف الرابعة للعام الدراسي الماضي، وهذا يأتي في ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول الاستماع لكل الآراء الخاصة بالمعلمين ولجنة التعليم في مجلس النواب والشيوخ وأساتذة المناهج في كليات التربية.