انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم العالي تقطع الشك باليقين حول مد تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسم السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، ما تردد خلال الدقائق الماضية على بعض صفحات السوشيال ميديا حول مد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاص بطلاب الثانوية العامة لفترة إضافية جديدة بعد مدها أمس الأثنين لمدة 24 ساعة.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قرار ظهر أمس بعد فترة تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية حتي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2022.

وأكد عطا، أن لم يتم مد المرحلة الثانية لفترة إضافية مؤكداً سوف يتم إغلاق عملية تسجيل الرغبات في هذه المرحلة في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة.

أهاب، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل أو تعديل الرغبات الخاصة بعهم قبل انتهاء موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات