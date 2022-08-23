انت الان تتابع خبر حقيقة دهس سائق لطفل بعد قيامه بسرقة ثمرة مانجو بالغربية.. الداخلية تكشف المستور والان مع التفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة دهس سائق لطفل بعد قيامه بسرقة ثمرة مانجو بالغربية

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية بالكشف عن حقيقة دهس سائق لطفل بعد قيامه بسرقة ثمرة مانجو بالغربية، وهي التي انتشرت على واحدة من صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأكدوا على ضبط مرتكبي الحادث.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، اليوم الثلاثاء “في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمناً قيام سائق سيارة بصدم طفل عقب قيامه بسرقة بعض ثمار المانجو بإحدى القرى بالغربية”.

واستكمل البيان “تبين أنه بتاريخ 20 الجاري تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص، ونجله المجنى عليه مصاب بكسر بإصبع القدم- مقيمان بدائرة المركز بتضررهما من مالك مزرعة وشقيقه لتسببهما في إصابة نجله المنوه عنها”.

وأضاف البيان “بالفحص بين قيام الطفل بالدلوف للمزرعة ملك المشكو في حقهما وسرقة بعض من ثمار المانجو وحال مشاهدتهما له قام بالفرار، على أثر ذلك قاما المشكو في حقهما بملاحقته بالسيارة ملك وقيادة الثاني والاصطدام به وإحداث إصابته المشار إليها، بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.