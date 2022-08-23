موعد تسكين الطلاب المغتربين بمدينة طلبة جامعة القاهرة 2022.. بسرعة ألحق قدم

موعد تسكين الطلاب المغتربين بمدينة طلبة جامعة القاهرة 2022
وكشف رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عن فتح باب التقديم لجميع الطلاب القدامى بدءاً من الإثنين 15 أغسطس وسوف ينتهي يوم 15 سبتمبر القادم، وأما عن الطلاب الجدد فسوف يتم فتح باب التقديم بدءاً من السبت 20 أغسطس 2022 ويستمر ليوم 20 سبتمبر القادم، وهذا عن طريق التقديم الإلكتروني على الموقع الخاص بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة.
رابط وخطوات ملء استمارة الالتحاق بالمدينة الجامعية
وشملت خطوات التسجيل ملء استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة، وبعدها تحميل الملف الورقي الذي يخص المدن من موقع الاستمارة الإلكترونية، وبعدها الدخول على إرشادات التقديم والإقرارات، واختيار جامعة القاهرة، وبعدها تحميل الملف الذي يخص حالة الطالب وطباعته.
ويرفع الطالب الملف إلكترونياً لموقع مراجعة الملفات من هنا، وهو يشمل على وصل الكهرباء أو المياه أو التليفون، صورة بطاقة ولي الأمر وصورة شخصية رسمية، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الضامن.