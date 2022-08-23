موعد تسكين الطلاب المغتربين بمدينة طلبة جامعة القاهرة 2022.. بسرعة ألحق قدم

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موعد تسكين الطلاب المغتربين بمدينة طلبة جامعة القاهرة 2022

رياض - احمد صلاح - يبحث كل أولياء الأمور والطلبة حالياً عن موعد تسكين الطلاب المغتربين بمدينة طلبة جامعة القاهرة 2022، وهي التي بدأت استقبال الطلبات عن طريق التسجيل الإلكتروني وملء استمارة التقديم في بوابة خدمات طلاب جامعة القاهرة لكلاً من الطلاب الجدد والقدامى.

وكشف رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عن فتح باب التقديم لجميع الطلاب القدامى بدءاً من الإثنين 15 أغسطس وسوف ينتهي يوم 15 سبتمبر القادم، وأما عن الطلاب الجدد فسوف يتم فتح باب التقديم بدءاً من السبت 20 أغسطس 2022 ويستمر ليوم 20 سبتمبر القادم، وهذا عن طريق التقديم الإلكتروني على الموقع الخاص بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة.

رابط وخطوات ملء استمارة الالتحاق بالمدينة الجامعية

وشملت خطوات التسجيل ملء استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة، وبعدها تحميل الملف الورقي الذي يخص المدن من موقع الاستمارة الإلكترونية، وبعدها الدخول على إرشادات التقديم والإقرارات، واختيار جامعة القاهرة، وبعدها تحميل الملف الذي يخص حالة الطالب وطباعته.

ويرفع الطالب الملف إلكترونياً لموقع مراجعة الملفات من هنا، وهو يشمل على وصل الكهرباء أو المياه أو التليفون، صورة بطاقة ولي الأمر وصورة شخصية رسمية، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الضامن.