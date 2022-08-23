وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارىء الطبية



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 04:29 مساءً - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى لائحة النظام الأساسي، وكذلك مناقشة مصادر تمويل الصندوق وأهدافه.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية دور مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الصندوق والتي تتمثل دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارىء الطبية والأزمات والجوائح الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أن الصندوق يهدف إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وتقديم الدعم لعمليات التطعيم والتحصين الدوري الذي يقوم به القطاع الصحي ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق ، أبرزها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.