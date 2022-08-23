إغلاق كيان وهمى يمارس أنشطة تعليمية بدون ترخيص بالمنيب

وتبين أن المنشأة تدعى بأنها أكاديمية معتمدة وتتعاون مع الجامعات المصرية وتمنح تصريحا بمزاولة المهنة، بالإضافة لتغيير مسمى المهنة ببطاقة الرقم القومى.
وقال محافظ الجيزة أحمد راشد ـ فى تصريح - إن المنشأة المخالفة تقع بعمارات الشباب بمنطقة المنيب بجنوب الجيزة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار إلى أن قرار الغلق والتشميع جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى عقب رصد اللجان المعنية للمنشأة المخالفة، مؤكداً أن المحافظة تواجه بحزم تلك المخالفات لما لها من تأثير ضار على الطلاب.
وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة المستمرة للمنشٱت التعليمية الخاصة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالف منها وتكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.
وشدد راشد على ضرورة مُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وفى نفس الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال حى الدقى بضبط مركز للدروس الخصوصية بدون ترخيص بشارع ثروت أمام كلية التجارة بحى الدقى، وتم غلق وتشميع المنشأة مع مصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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