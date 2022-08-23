حياة كريمة.. الصحة تطلق 45 قافلة طبية آخر 10 أيام من أغسطس

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل الأحد الماضى، بمنطقتى بنيان بحرى مركز دراو محافظة أسوان، والكيلو 21 الذراع البحرى مركز العجمى محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

‏وتابع «عبدالغفار» ‏ أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومى 22 و23 أغسطس بمناطق مركز طبى المثلثات بحدائق حلوان حى المعصرة محافظة القاهرة، وبئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والرحمانية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وقراجة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، وهوارة مركز مطاى محافظة المنيا، وكسفريت مركز فايد محافظة الإسماعيلية، والمروحة مركز إدكو محافظة البحيرة، وسالم مكى مركز الزيتية محافظة الأقصر.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومى 23 و24 أغسطس بمناطق كفر حكيم حى كرداسة محافظة الجيزة، والشيخ سويف مركز الفتح محافظة أسيوط، وكفر الشموت مركز بنها محافظة القليوبية، ك26 الذراع البحرى مركز العجمى محافظة الإسكندرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 11 قافلة طبية، يومى 24 و25 من الشهر الجارى، بمناطق نزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج، كوم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والنزل مركز أدفو شرق محافظة أسوان، والحجناية مركز دمنهور محافظة البحيرة، ونزلة البرقى مركز الفشن محافظة بنى سويف، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وكلاحين ابنود محافظة قنا، والسجاعية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وأبو غليلة – الرابية مركز برانى محافظة مطروح.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى، بمنطقة منشأة أبو عمر محافظة الشرقية، يومى 25 و26 أغسطس، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل أخرى بمناطق النوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والعامرية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والقطورى حى جنوب العياط محافظة الجيزة، وذلك فى يومى 26 و27 من الشهر الجارى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى، يومى 27 و28 أغسطس بمناطق بريشة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، ودرنكة الجديدة محافظة أسيوط، ومنية السباع مركز بنها محافظة القليوبية، والمقصبة مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، والطوالب مركز طهطا محافظة سوهاج.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 28 و29 أغسطس بالعلاقى مركز نصر النوبة محافظة أسوان، واللواء صبيح وعلى مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وأبيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية.

ولفتت «الصادق» أنه سيتم 6 قوافل يومى 29 و30 أغسطس بمناطق مركز شباب صبرى مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، و57 أبو ماضى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وسيد درويش مركز الحمام محافظة مطروح، قلندول مركز ملوى محافظة المنيا، ومركز طبى تبين أول حى التبين محافظة القاهرة، والأمراء مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بدهشور حى البدرشين محافظة الجيزة، وذلك فى يومى 30 و31 من الشهر نفسه.