السيسى يلتقى قادة البحرين والأردن والإمارات بقصر الرئاسة فى العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة ضيوف مصر الأشقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، وجدد القادة دعمهم للجهود والمساعى التى تهدف الى ترسيخ الأمن، والسلام، والاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذى يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة فى التقدم والبناء والتنمية. كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوى عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

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