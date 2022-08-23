5 حالات غش بامتحان الدور الثانى فى الاقتصاد والإحصاء بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الثانى للعام الدراسى الحالى 2021/2022، فى مادة الاقتصاد والإحصاء بإجمالى 2890 طالبا وطالبة.





كما أدى طالب واحد من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بشعبة العلوم، الامتحان فى مادة مقايس المفاهيم الجيولوجيا ، وأدى طالبان بشعبة الرياضيات امتحان مقاييس المفاهيم الرياضة التطبيقية.

وأدى 3 طلاب من مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

وبحسب بيان صحفى، حرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن غدا الأربعاء الموافق 2022/8/24 يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية الامتحان فى مادة الفيزياء بإجمالى 30 ألف و913 طالبا- طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالى 16 ألفا و345 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضة مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية، وامتحان مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.