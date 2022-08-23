عاجل- تعليم القاهرة تعيد فتح باب التحويل بين المدارس (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إعادة فتح باب التحويلات بين المدارس لجميع المراحل الدراسية للعام 2022-2023، اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 24 أغسطس الجارى، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 من نفس الشهر.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتحت باب التحويل الإلكترونى، بجميع المديريات التعليمية، بين المدارس المختلفة لجميع المراحل الدراسية، اعتباراً من أول يوليو الماضى وحتى 15 أغسطس.
وبدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إعلان نتائج التحويلات تباعاً قبل أيام من خلال هذا الرابـــــــــــط http://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers
ويمكن للطلاب الراغبين فى التقدم بطلب تحويل من مدرسة إلى أخرى وفق الشروط المحددة، التقدم الآن، من خلال ذات الرابط، اعتباراً من الغد.
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