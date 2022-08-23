عاجل.. التعليم تعلن رسميا تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية.





وأكدت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد. وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك فى ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسى الماضى، وفى ظل الحوارات المجتمعية التى دارت حول ذلك والاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلسى النواب والشيوخ وأساتذة المناهج بكليات التربية. يذكر أن الصف الرابع الابتدائى، يطبق عليه نظام التعليم الجديد 2.0.

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