جدة - نرمين السيد - ودشن نيافته شرقية الهيكل "حضن الآب" للكنيسة وعددا من أوانى الخدمة. وتابع الأنبا زوسيما تدشين بعض الأيقونات من رسم مكرسات بيت القديسة مريم المصرية بأطفيح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف أطفيح يدشن مذبح «الأنبا أنطونيوس» بقرية دير الميمون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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