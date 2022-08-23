وزيرة البيئة تلتقى سفير أستراليا بالقاهرة بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء من الجانب الأسترالى، ريان وايت سكيرتير أول فى سفارة استراليا فى مصر والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقات الدولية.

وأعربت الوزيرة عن تمنياتها لمايلز بدوام التوفيق فى مهامه المستقبلية، كما أكدت أن الوزارة تبذل قصارى جهودها للتحضير لمؤتمر أطراف التغيرات المناخية cop27 المزمع عقده فى شهر نوفمبر فى شرم الشيخ.

وأبرزت أن مدينة شرم الشيخ تتحول إلى مدينة صديقة للبيئة باستخدام وسائل النقل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، كما أنها تنتهج مبدأ السياحة الخضراء والمناطق الخضراء.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة ترحب بكافة المقترحات من جميع الشركاء لدعم قمة المناخ، وشددت على أهمية دور المجتمع المدنى وشركاء التنمية لاسيما فى القضايا المتعلقة بالأمن الغذائى والمائى.

وأكدت الوزيرة، أن مصر انتهت من وضع استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخى لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيا حتى 2030 كما أبرزت أن هناك ثلاثة مستويات للأولويات منبثقة من الاستراتيجية والمساهمات المحددة وطنيا، يتعلق المستوى الأول بعلاقة الغذاء والماء والطاقة تسمى نوفى ، أما المستوى الثانى فيتعلق بالنقل، أما المستوى الثالث فيتعلق بخفض الانبعاثات من قطاع النفط والغاز.

من جانبه، هنأ السفير الأسترالى الوزيرة على تجديد الثقة فى وزارة البيئة، وعلى التطوير والتقدم الحادث خاصة على مستوى الطاقة، كما أكد على أن أوروبا تعمل على التخلى عن الغاز الروسى بسبب الحرب على أوكرانيا وأنها تتحول إلى الطاقة الخضراء.

وأضاف السفير، أنه لن يتمكن من حضور مؤتمر المناخ ولكن هناك وفد كبير من استراليا سيحضر فعاليات هذا المؤتمر.

وأكدت الوزيرة، للسفير خلال اللقاء أن الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر يحتوى على جميع المعلومات مثل حجز الإقامة والاحتياطات الطبية وأيام النقاشات المواضيعية المتعلقة ببرنامج الرئاسة خلال المؤتمر.

كما أكدت على أنه بنهاية شهر سبتمبر سيكون هناك بوابة إلكترونية خاصة بكل طلبات الدول وبزيارات ورحلات الوفود المشاركة إلى أى من المناطق السياحية فى شرم الشيخ.

وأضافت الوزيرة أنه سيكون هناك محطات حجز واستخدام الدراجات الهوائية والمركبات الكهربية خلال المؤتمر وذلك من خلال تطبيق للهاتف المحمول لشرح كل ما يتعلق برحلة المشاركين.