وزير التموين: موسم توريد الأرز يبدأ 25 أغسطس وحتى 15 ديسمبر (الأسعار)

جدة - نرمين السيد - وأشار القرار، وفقا لبيان صحفى، إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلى يبدأ يوم 25 أغسطس الجارى وحتى 15 ديسمبر القادم.

وخلال اجتماع وزير التموين مع اللجنة العليا للارز والتى تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعى المصرى ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز، أكد على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلى الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهى كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وأكد أن إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة فى تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، مؤكدا أنه فى حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى اضافة الى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وأشار إلى أنه قد وجه مديرى المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة، ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعى المصرى وأى جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جهة أخرى أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير، أن إجمالى المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن انتاجية الفدان 4 أطنان أرز شعير بإجمالى انتاجية 6 ملايين طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من اجمالى الانتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.

وأكد كمال أن سعر التوريد المحلى الأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون فى الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلى المنتج لديهم.