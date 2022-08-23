وزيرالتعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان المعهدين العالي للتمريض والعالي للعلوم الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:24 مساءً - زار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجمع المعاهد العليا الخاصة المقام على مساحة إجمالية 18 ألف مترمربع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل ، وذلك في حضور المحاسب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ _رئيس مجلس إدارة المجمع ،الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وخلال الزيارة ، افتتح الوزير ومحافظ بني سويف المعهد العالي التكنولوجي العالي للتمريض، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية والتطبيقية ، واستمعا لعرض موجز عن طبيعة ونظام الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية ، والتي تشمل ثلاث تخصصات ( فني أسنان ، فني تحاليل ، فني بصريات) ، ويستوعب المعهدان 400 طالباُ وطالبة في الدفعة الواحدة ، حيث تفقدوا الإنشاءات داخل المعهدين وقاعات التدريس، وأشادوا بمستوى التجهيزات بهما

كما تفقد الوزير والمحافظ المعهد العالي للعلوم الإدارية داخل المجمع، والذي يقوم بتقديم خريجين فى مجالات العلوم الإدارية وإدارة المنشآت الصناعية ،و تبلغ سنوات الدراسة به 4 سنوات يحصل الطالب بعد اجتيازها على درجة البكالوريوس" معتمدة من وزارة التعليم العالي" فى تخصصات إدارة المنشآت الصناعية وإدارة الأعمال