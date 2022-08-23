شيخ الأزهر: نعتز باستقبال الطلاب الوافدين

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، السيد بوتابورن إيوتوكسان، سفير تايلاند لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.





وفى بداية اللقاء، قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يعتز باستقبال الطلاب الوافدين فى معاهده وفروع جامعته، ويبذل قصارى جهده لتأهيلهم ليصبحوا سفراء للأزهر فى بلادهم بعد تخرجهم، مشيدا بمستوى الطلاب التايلانديين الدارسين فى الأزهر، واندماجهم فى مختلف الأنشطة والفعاليات التى تعقدها الجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية. من جانبه، أعرب السفير التايلاندى عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، متمنيا لفضيلته دوام الصحة والعافية، مشيرا إلى أن السفارة تتواصل مع الطلاب بشكل مستمر للوقوف على احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، مقدما الشكر لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الشريف على رعاية طلاب تايلاند وتسهيل طلبات التحاقهم بالجامعة، وتوفير كل السبل التى تدفعهم للنجاح والتفوق. واستعرض سفير تايلاند آخر مستجدات مجلس الطب التايلاندى المتعلق بطلاب تايلاند الدارسين فى كليات طب الأزهر، والذى اتخذ عدة خطوات لاعتماد الأطباء التايلانديين المتخرجين من جامعة الأزهر والسماح لهم بمزاولة المهنة فى تايلاند.

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