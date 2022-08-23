وزير القوى العاملة: المواطن المصرى عصب التنمية وجوهر بناء الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الاستماع إلى طبيعة عمل كل إدارة والتحديات التى تواجهها، ورؤيتها المستقبلية، ووعد الوزير بعقد اجتماعات منفردة مع كل إدارة على حده لبحث جميع الملفات، وتنفيذ خطط العمل، التى من شأنها إعادة الثقة بين المواطن و"الوزارة"، وتوصيل رسالة مفادها أن "الوزارة" -التى هى جزء من الدولة -حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل كريم وآدمى، وذلك فى إطار ثقافة "الجمهورية الجديدة "التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أهمية التحلى بالمصداقية فى عرض المعلومات والبيانات، والخدمات، خصوصا فيما يخص ملفات فرص العمل، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب والتشغيل، ومتابعة شكاوى المواطنين، وغيرها.

وأوضح شحاتة، أن وزارة القوى العاملة وزارة خدمية ومن أبرز أولوياتها توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى، بالتعاون مع أجهزة التفتيش فى المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل نطاق المحافظات.

وأشار الوزير، إلى أهمية التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيداً لتقديم جميع سبل الرعاية لهم، موجها بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التى تضم حوالى 305 آلاف عامل غير منتظم، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق، ومتابعة المنح التى تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، والتى تصرف بالأعياد والمناسبات.

كما وجه بضرورة تقديم جميع الخدمات للمواطنين وجميع المتعاملين مع الوزارة فى أفضل صورة ممكنة تيسيرا عليهم بهدف إعادة الثقة بين المواطن والوزارة، مؤكدا أن المواطن المصرى هو عصب التنمية وجوهر بناء الجمهورية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال عمل الوزارة.

وشدد على أهمية متابعة مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل فى مختلف القطاعات من تفتيش عمل، وتفتيش السلامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب المهنى، وتنظيم علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.

حضر اللقاء خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وإيمان عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، وحمدى جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة.