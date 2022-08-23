مدبولى: مشروع تنمية الأسرة ذو أهمية كبيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - بحضور وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافى.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفاً ذا أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التى تتخذ من "الأسرة المصرية" ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم فى ضبط النمو السكانى، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك تنسيقا دائما مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص برامج المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعدد من التدخلات فى إطار المشروع، من خلالها إقامة قاعدة واسعة من مراكز صحة وتنمية الأسرة، بإجمالى 285 مركزا، بمختلف أنحاء الجمهورية، تبدأ بـ 52 مركزاً فى المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وعرض الوزير نماذج للتصاميم الداخلية والخارجية للمراكز المستهدف إقامتها.

كما تناول الوزير خطة تشغيل مراكز صحة وتنمية الأسرة، حيث استعرض الخدمات التى تقدمها تلك المراكز، فى الشقين العلاجى والخدمى، والتى تتضمن تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية فى الإطار الطبى، وإتاحة المشورة والتثقيف الصحى، وتوفير تطعيمات الأطفال طبقاً لجدول التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة، إلى جانب التسويق الاجتماعى لخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعى بأهميتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى جميع الوحدات.

وتطرق وزير الصحة والسكان، إلى مقترح القوى البشرية بمراكز تنمية الأسرة، من حيث الأعداد فى كل مركز من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والرائدات الريفيات، والخدمات المعاونة، وكذا مقترح الهيكل التنظيمى بمراكز تنمية الأسرة، فضلاً عن برامج التدريب لتأهيل وزيادة كفاءة عناصر المنظومة الصحية، مشيراً إلى أنه جار إعداد منصة للتعليم الإلكترونى على موقع وزارة الصحة والسكان تضم مناهج التدريب الأساسية للأطباء والتمريض.

كما عرض الوزير موقف تنفيذ العيادات المتنقلة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على عدد 500 سيارة طبية مجهزة كعيادة متنقلة ألمانية الصنع كتعاقد أول، تم استلام 250 سيارة منها فعلياً، كما تم التعاقد على 500 سيارة أخرى كتعاقد ثانٍ، كما تطرق إلى موقف تحفيز الرائدات الريفيات اللاتى يعتبرن عنصرا مهما فى عملية التوعية بالقضايا السكانية فى المجتمع المصرى.

وتناول الوزير دور الوزارة فيما يخص محور الميكنة، موضحا أنه تم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعات من الخدمات المختلفة لصحة المرأة، من مبادرات رئاسية، وجهود تنظيم الأسرة، وعددهن نحو 17 مليون سيدة، كما أكد أنه تم الاتفاق على ربطها مع منظومة تنمية الأسرة، مضيفاً أنه سيتم استمرار تفعيل دور الخط الساخن (احنا معاكى) وكذا الاتفاق مع وزارة التخطيط على تدشين خط ساخن خاص بالمشروع القومى لتنمية الأسرة ودمجه مع خط أرضى خاص بتنظيم الأسرة (19559) ليكون خطا ساخنا موحدا للرد على أية استفسارات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية المشروع الذى يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، ويتحقق من خلاله تكامل أدوار العديد من الوزارات والجهات المعنية والتعاون والتنسيق فى تنفيذ برامجه، موضحة أنه يستهدف فى الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال العمل على عدة محاور تتمثل فى التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتدخلات التشريعية، والتحول الرقمى ومتابعة وتقييم المستهدفات.

من جانبها استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع المهم الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وكذا خصائصهم السكانية، إلى جانب ضبط النمو السكانى، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المحاور والتدخلات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق تلك الأهداف، ومن بين هذه المحاور والتدخلات ما يتعلق بالتمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، وكذا ما يتعلق بالتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، إلى جانب محور التحول الرقمى، وما يتطلب ذلك من تدخل تشريعى، فضلاً عن برنامج الحوافز المادية "الوثيقة التأمينية"، والتى يأتى تنفيذها فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، لافتة فى هذا الصدد إلى أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات فى المحاور المختلفة.

وأوضحت السعيد، أن النطاق الجغرافى للمشروع يستهدف فى عامه الأول والذى بدأ مطلع شهر يوليو الماضى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تضم أكثر من 1500 قرية، لافتة إلى أن المرحلة التمهيدية للمشروع كانت قد بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، له فى فبراير 2022، وحتى شهر يونيو الماضى.

من جانبها أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أن محور التحول الرقمى يستهدف ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير البيانات والمعلومات للمشروع القومى لتنمية الأسرة، مضيفة أنه يتم تسجيل الأسر وبياناتهم على منصة تنمية الأسرة، مشيرة كذلك إلى أنه تم تخصيص خط ساخن "19559" لخدمات مشروع تنمية الاسرة المصرية، وهو متصل بكل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة حيث تم تخصيص رقم داخلى من كل جهة لتلقى جميع استفسارات متلقى الخدمات.

ولفتت مدير المركز الديموغرافى إلى أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادى، وما يتعلق بالتدريب والتثقيف، فقد تم تدريب نحو 54 ألف سيدة على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية فى 52 مركزا، إلى جانب التوعية الاقتصادية والمالية لحوالى 256 الف سيدة من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية الاقتصادية والحوارات المجتمعية.

وكشفت تواضروس عن أنه تم إعداد دليل تدريبى حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى المجتمعات المحلية، وكذا تنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية استفادت منها أكثر من 81 ألف سيدة، فضلا عن تنفيذ برنامج التثقيف المالى "التعامل الرشيد مع اموالى" داخل المجلس القومى للمرأة وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربا وطنيا فى مجال التثقيف المالى وتنفيذ ما يزيد على 1400 دورة لأكثر من 63 ألف سيدة.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى من خلال توفير المشروعات، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أنه تم توفير أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة والوحدات الانتاجية ومراكز التكوين المهنى فى الأماكن المستهدفة بالبرنامج، إلى جانب توفير عدد 25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية، وتوريد الماكينات الخاصة بعدد 59 مشغل خياطة.

وحول محور التدخل الخدمى، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فقد تم تنفيذ أكثر من 27 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة تم خلالها تقديم الخدمة لحوالى 331 ألف منتفعة، إلى جانب تنفيذ نحو 1800 قافلة صحة إنجابية وقوافل خدمية توعوية تحت شعار "أيامنا أحلى" لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، تم خلالها تقديم الخدمة لحوالى 132 ألف منتفعة، فضلاً عن تنفيذ عدد 4 حملات تنشيطية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، تم من خلالها تقديم الخدمة لأكثر من مليون و 300 الف منتفعة، كما تم تنفيذ حوالى 8 آلاف زيارة بنظام الطبيب الزائر تم تقديم خدمات من خلالها لنحو 160 ألف منتفعة.

كما استعرضت الدكتورة أميرة تواضروس ما تم تنفيذه من جهود فى إطار رفع وعى المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وما تم فى هذا الصدد من أنشطة وفعاليات.