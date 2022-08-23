وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. «صور»

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى لائحة النظام الأساسى، وكذلك مناقشة مصادر تمويل الصندوق وأهدافه.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير أكد أهمية دور مجلس الإدارة فى تحقيق أهداف الصندوق والتى تتمثل دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارىء الطبية والأزمات والجوائح الصحية.



وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن الصندوق يهدف إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وتقديم الدعم لعمليات التطعيم والتحصين الدورى الذى يقوم به القطاع الصحى ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، أبرزها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.