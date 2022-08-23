وزير التعليم العالى يتفقد جامعة بنى سويف التكنولوجية وتوسعاتها

جدة - نرمين السيد - ورافق الوزير الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، ووفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولى برئاسة جينيونج كيم - المدير الإقليمى لمكتب التعاون الدولى الكورى بمصر.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور عاشور، المعامل الدراسية بالجامعة وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد لاكساب الطلاب مهارات تساعد فى تنمية قدرات تنافسية عالية لهم فى سوق العمل المحلى والدولى.

وأشاد الوزير، بالتجهيزات المتطورة بالجامعة، وتم تجهيز بعض المعامل من الجانب الكورى وبعض المعامل الأخرى من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

كما تفقد وزير التعليم العالى، أحد برامج التدريب المقدم من الجانب الكورى للقائمين بالعمل من هيئة التدريس والعاملين على معايير الجودة فى العملية التعليمية، لضمان استمرارية الجودة والاعتماد للبرامج الدراسية لسنوات أخرى مقبلة، وانطلاقًا من حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات المتدربين وذلك ضمن خطة التدريب من خلال التعاون المشترك بين الجامعة والجانب الكورى.

وتفقد الوزير، مقر الجامعة بواحة السليكون ببنى سويف ضمن توسعاتها المستحدثة والتى تشمل أيضا مقر الجامعة بواحة السليكون ببنى سويف، وتساهم التوسعات الجديدة فى زيادة المساحة البنائية للجامعة بزيادة تقدر بحوالى 165%، والتى سيتم من خلالها توزيع برامج الجامعة، لتضم التوسعات الجديدة للجامعة بواحة السليكون ببنى سويف برنامجى تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السيارات، كما ستضم توسعات الجامعة بواحة السيلكون بأسيوط برنامج تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى 3 برامج بمقر الجامعة الرئيسى ببنى سويف وهم: تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية.

وأشار الدكتور محمد ندا إلى أن الزيارة تأتى عقب اختيار مكتب رئيس مجلس الوزراء الكورى الجنوبى والوكالة الكورية للتعاون الدولى KOICA مشروع التعاون بجامعة بنى سويف التكنولوجية كأحد أفضل المشروعات Best Practices Projects.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الزيارة شهدت عرضًا تفصيليًا حول جامعة بنى سويف التكنولوجية قدمه رئيس الجامعة، تتضمن عرض للبرامج الدراسية، المعامل التكنولوجية، وأمثله موجزة عن الإنجازات بالجامعة مثل البروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة المحلية والدولية مثل الهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المواد النووية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وإحدى كبرى مصانع الإلكترونيات العالمية، وكذلك حصول برامج الجامعة على الاعتماد الدولى من هيئة اعتماد التعليم الهندسى فى دولة كوريا الجنوبية ABEEK، وزيادة برامج الجامعة إلى خمس برامج بما فى ذلك برنامج تكنولوجيا الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية حيث بدأت الجامعة ببرنامجين فقط عام 2019 وهما ميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن العرض أشار إلى تفعيل مكتب ريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وبتمويل منها، واستحداث مركز ربط الجامعة بالصناعة بالتعاون مع الجانب الكورى الجنوبى، وتطوير الإدارة بالجامعة وتنمية قدرات القائمين بالعمل بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وعاملين، وتشكيل أول مجلس جامعة، وتطوير واستحداث معامل بالجامعة، وموافقة مبدئية على منحة كورية جديدة تقدر بحوالى 8 مليون دولار جارى العمل عليها لتنمية وتطوير الجامعة، وتتضمن إنشاء مركز للتعليم والتدريب التكنولوجى والمهنى TVET ويشمل مركز خدمى يتضمن صيانة السيارات ودعمه من خلال: توفير معدات التدريب - تطوير الدورات التدريبية والمواد والأدلة التدريبية - تدريب المدربين - تدريب إرشادى - إيفاد خبراء كوريين إلى الجامعة، وتتضمن المنحة أيضاً إستحداث برامج جديدة مثل برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، وبرنامج تكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم، ودعم الجامعة من خلال توفير المعدات التعليمية، و تطوير المناهج التعلمية، واختتم العرض المقدم بالتوسعات الجديدة بالجامعة بواحتى السيلكون ببنى سويف وأسيوط، وما تقدمه الجامعة من خدمات علمية، وتعليمية، ومجتمعية، وخطة الجامعة المستقبلية.