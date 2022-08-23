محافظ المنيا يكلف بمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميدانى والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحى داخل المستشفيات، للاطمئنان على الوضع الصحى وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.





من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية مسائية مفاجئة على عدد من المستشفيات بمركزى سمالوط ومطاى، حيث شملت الجولة المرور على مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومستشفى مطاى العام ومستشفى الصحة الإنجابية بمطاى، أعمال إنشاء وتطوير مستشفى مطاى المركزى، وذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، سعيد محمد رئيس مركز مطاى.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والأشعة والعظام والجراحة والأطفال والحضانات والصيدلية، واستمع إلى شرح عن طبيعة الحالات الموجودة داخل الأقسام المختلفة وطريقة العمل مع المرضى والنظام المتبع لقياس جودة الخدمة المقدمة للمرضى داخل المستشفيات، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل المستشفيات لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه.

ووجه نائب المحافظ، بتلافى عدد من الملاحظات داخل المستشفيات وحرص على فتح نقاش مع الأطقم الطبية داخل المستشفيات، وأعرب عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، لجهودهم الواضحة فى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، كما التقى بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص تمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما تابع نائب المحافظ جودة الوجبات المقدمة للمرضى داخل المستشفيات.