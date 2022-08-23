عاجل- التعليم العالى تصدر بيانا بشأن تنسيق القبول بالجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





فى هذا السياق، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ حتى الآن 8000 طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022.

وأضاف عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمى أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجارى، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الأهلية.

يذكر أن الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12 جامعة، والتى يشملها التنسيق الإلكترونى تتضمن جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتى النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.