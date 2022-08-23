أهلا مدارس.. تخفيضات كبيرة قبل الموسم الدراسى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن معرض أهلا مدارس 2022:- ويقام المعرض بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة، ويوفر المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة. ويستهدف المعرض تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، حيث تتراوح قيمة التخفيضات ما من 20 إلى 30%.

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