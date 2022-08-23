أسعار الزي المدرسي بالجيزة لكل المراحل.. اشتري عشان المدارس على الأبواب

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أسعار الزي المدرسي بالجيزة لكل المراحل الدراسية

رياض - احمد صلاح - قامت مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن أسعار الزي المدرسي بالجيزة لكل المراحل الدراسية الأربعة، وذلك للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهو المقرر له أن يبدأ يوم 1 أكتوبر القادم ويستعد له كل الطلاب وأولياء الأمور حالياً.

وجاء في خطاب المديرية الموجه إلى الإدارات التعليمية بكل المحافظات، تحت عنوان هام جديد لتحديد أسعار الزي المدرسي لكل الصفوف الأولى في المراحل التعليمية الأربعة للعام الجديد، وهي:

-مرحلة رياض الأطفال التيشرت بكم من 65 جنيه إلى 80 جنيه، والبنطلون من 90 إلى 120 جنيه.

– مرحلة الصف الأول الابتدائي التيشرت بكم من 75 إلى 90 جنيه، والبنطلون من 100 إلى 120 جنيه.

– مرحلة الصف الأول الإعدادي التيشرت بكم من 85 إلى 95 جنيه، والبنطلون من 110 إلى 130 جنيه.

– مرحلة الصف الأول الثانوي التيشرت بكم 95 إلى 100 جنيه، والبنطلون من 130 إلى 150 جنيه.